Chemische geur in Lage Zwaluwe, zoon van aangehouden stel nog spoorloos: 'Een duister iemand'

update + video Man (73) en vrouw (66) aangehou­den bij 'smerigste drugsfa­briek ooit' in Lage Zwaluwe

10 oktober LAGE ZWALUWE - In een loods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe is een woensdagmiddag een drugsfabriek ontdekt. In de naastgelegen woning vonden agenten een ondergrondse hennepkwekerij. De politie heeft 73-jarige man en een 66-jarige vrouw aangehouden.