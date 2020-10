RIJEN - In een chaotische discussie over aanpassing van een deel van de snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg zagen alleen GGR en D66 grote problemen. Wethouder Aletta van der Veen stelde in de commissie Ruimte vast dat zij kennelijk geen route door Rijen wilden. Maar dat vonden ze te voorbarig.

In 2018 heeft de raad besloten dat het rode, minstens vier meter brede fietspad F58 door Rijen gaat ten noorden van het spoor. Bij de Vincent van Goghstraat zou het pad het spoor oversteken om hier zuidelijk richting Vijf Eiken te gaan om daar aan te sluiten op de Broodbaan richting Breda.

Fietsviaduct

Gisteravond lag er een voorstel om de overgang links te laten liggen en de route aan de noordzijde tot aan Vijf Eiken te vervolgen. Bewoners van het Kleine Vospad, aan de zuidkant, hadden dat voorgesteld. Aan de noordzijde was immers wel ruimte, fietsers hoeven het spoor niet meer over, bomen hoeven niet weg en NS wilde meewerken. De provincie zou ook het fietsviaduct betalen dat dan nodig was bij Vijf Eiken. Want ook hier komt een tunnel onder het spoor. Iedereen blij, zo leek het. Burgerparticipatie die leidt tot een oplossing.

Maar Dennis van Loenhout (GGR) en Antonet Krol (D66) vonden de aansluiting op Vijf Eiken niet te doen vanwege een ‘haarspeldbocht’. Ook wilden ze praten over het hele fietstraject in de gemeente. De andere fracties stemden er knorrig mee in. Het voorstel ging immers alleen over het stuk tussen Van Goghstraat en Vijf Eiken. Zij hadden geen zin de hele discussie opnieuw te doen. Het tracé was al in 2018 gekozen.

Onbekende rapporten

Van Loenhout sprak van een chaotische projectaanpak. Zelf wees hij een of meerdere rapporten die niemand had of kende, volgens hem over andere (snel)fietsroutes. En waarom zou de gemeente er een aanleggen als dat toch al gebeurt langs de N282, wilde hij weten. D66 sloot zich daarbij aan.

VVD’er Hans Rutten vroeg zich af waarom Van Loenhout dit rapport niet eerder had gedeeld. ,,Dan had iedereen het gehad. Maar u stelt vooral technische vragen. We hebben afgesproken die ruim voor de vergadering te stellen, zodat de wethouder tijd heeft te antwoorden.” Van Loenhout zei het rapport daarvoor zelf te kort te kennen. Nadat mededelingen en gedachten heen en weer pingpongden, maakte wethouder Van der Veen een einde aan de onduidelijkheid. ,,U heeft het over een oud rapport dat de provincie ooit heeft laten maken.”

Veiligheid

Breed werden zorgen van omwonenden van de Venneweg en de Trees Kinweg gedragen. Zij vrezen voor de veiligheid als de F58 over hun smalle straat gaat. ,,Er staan paaltjes, vrachtwagens gaan er laden en lossen en auto's parkeren er", schrijven ze. Wethouder Aletta van der Veen zei dat zij in gesprek was met deze bewoners.