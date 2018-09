Chaos bij jeugdzorginstelling Lievenshove in Oosterhout

Uit arren moede heeft Jos van Nunen, de voorzitter van de Raad van Bestuur van jeugdzorgorganisatie Juzt waar Lievenshove onder valt, besloten zelf maar de dagelijkse leiding van de instelling op zich te nemen. Samen met enkele anderen runt hij sinds kort de instelling waar 45 jeugdigen op open en gesloten afdelingen verblijven.

'Moeite met verhuizen'

Waarom de twee interim-managers die slechts enkele weken bij Lievenshove in functie zijn geweest, de pijp aan Maarten hebben gegeven, wil Van Nunen niet zeggen. ,,Laat ik er in zijn algemeenheid van zeggen dat er altijd mensen zijn die moeite hebben met het plan te gaan verhuizen. Meer wil ik hier niet over kwijt.’’

Van andere werknemers die recent zijn opgestapt, is wel bekend waarom ze niet langer bij Lievenshove willen werken. Een van hen geeft aan dat er ‘onvoldoende bekwaam personeel’ bij Lievenshove werkzaam is en noemt de kwaliteit van de zorg ‘minimaal’. Ook zou er op cruciale posten binnen de instelling personeel ontbreken. ,,En toch’’, zegt deze werknemer, ,,blijft Juzt kinderen plaatsen op het terrein. Er is voor kinderen geen behandelplan, geen perspectief. Ik kan dit niet langer met mijn beroepsethiek verenigen.’’

Drugsoverlast

In augustus maakte de leiding van Juzt bekend de Oosterhoutse vestiging eind dit jaar te gaan sluiten. Vanwege de aanhoudende drugsoverlast, gaf Van Nunen toen aan. Omdat het terrein van de instelling erg groot is zouden drugsdealers die hun waar aan de jongeren in de instelling slijten, bijna niet tegen te houden zijn. Sluiting was de enige, overgebleven oplossing. Over de personeelsproblemen werd toen niet gerept.

Inmiddels is duidelijk geworden dat Juzt haast heeft met het sluiten van de instelling. Werd in augustus nog gezegd dat eind van het jaar Lievenshove dicht zou moeten gaan, nu blijkt uit mails van de voorzitter dat het streven is ‘uiterlijk 1 december’, de instelling op slot te gooien en de jeugdige bewoners over te plaatsen naar andere instellingen binnen Juzt. Met de gemeente Oosterhout werden al gesprekken gevoerd over de toekomst van het terrein.

Bezorgde raadsleden

In de lokale politiek van Oosterhout fronsen raadsleden hun wenkbrauwen over de gang van zaken bij de jeugdinstelling binnen hun gemeentegrenzen. Zoals GroenLinks-raadslid Berna Mekenkamp. ,,Dit baart ons ernstige zorgen. Kan de veiligheid van de jongeren op Lievenshove, immers toch ook inwoners van Oosterhout op deze manier wel gewaarborgd worden?’’

Ook ouders van de kinderen die nu nog in Lievenshove verblijven houden hun hart vast. Zoals een vader die alleen anoniem zijn verhaal wil doen. ,,Ik ben ontzettend bezorgd. Echt, als mijn advocaat me niet op het hart gedrukt had het niet te doen, had ik mijn kind daar al lang weggehaald.''

Jongen tegen zijn hoofd geschopt

Volgens de vader is veel vast personeel bij Lievenshove de afgelopen tijd verdwenen. "Daarvoor in de plaats komen tijdelijke krachten. Maar die zijn veel minder betrokken waardoor het uit de hand loopt. Laatst is daar een jongere nog door een medebewoner nog keihard tegen zijn hoofd geschopt. Die jongen is met een scheur in zijn schedel in het ziekenhuis beland."

Het incident waar de vader op doelt staat niet op zich. Ook het docententeam van De Warande, de school op het terrein van Lievenshove, waarschuwde in juni al voor het toenemende aantal incidenten met jongeren op het terrein, waarbij fysiek ingrijpen noodzakelijk was.