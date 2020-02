Chaos bij consultatiebureau van GGD-West-Brabant, maar: ‘Dit probleem is zeker niet structureel’

Lage Zwaluwe blaast de optocht ook af: ‘Het waait hier nu al té hard’

11:03 LAGE ZWALUWE- Slecht nieuws voor de Biesboschrakkers van het Biesboschrakkersrijk. De carnavalsstichting heeft zojuist bekend gemaakt dat de optocht van vanmiddag niet door gaat. Het bestuur is momenteel in overleg om te kijken of de optocht verplaatst kan worden.