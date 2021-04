Chalet compleet verwoest door uitslaande brand op camping De Eekhoorn in Oosterhout

Praktijk­exa­mens gaan ‘gewoon’ door op het Hanze College: ‘Je leeft hier al twee jaar naartoe’

24 april OOSTERHOUT - Het was doodstil afgelopen week binnen en rondom het Hanze College in Oosterhout. Toch gebeurt er een hoop: binnen zijn de vmbo-eindexamenleerlingen druk bezig met hun praktijkexamens. Hoe gaat dat in coronatijd eraan toe?