Chainable uit Gilze wint prijs met keukens voor kleinere beurs die met ‘updates’ 60 jaar meegaan

Tijdens de online prijsuitreiking kwam Chainable als de grote winnaar uit de bus. En dus kon de spreekwoordelijke vlag uit bij het aan de Hercules in Gilze gevestigde bedrijf van de drie eigenaren Jordy van Osch (25 en afkomstig uit Deurne), Simon Rombouts (27, Liempde) en nestor Cees van Nispen (75, Oisterwijk).

Drastisch omlaag

Het bedrijf is inmiddels drie jaar onderweg met dit idee en doet dat nu sinds een jaar onder de vlag van Chainable. Van Osch daarover: ,,In november hebben we onze eerste vijf keukens geïnstalleerd bij een project in Boekel. Dat was onze pilot waar we veel van geleerd hebben. Dat we in deze fase zo’n mooie prijs winnen, is fantastisch en een mooie erkenning voor waar we hier mee bezig zijn. In 2021 verwachten we in totaal 750 ‘circulaire, sociaal inclusieve duurzame keukens’ te installeren in opdracht van bijvoorbeeld woningcorporaties.”

Van Osch legt uit: ,,De keukens bestaan uit verschillende componenten die op locatie in elkaar worden gezet. Uitgangspunt daarbij is dat de keuken van betere kwaliteit is dan de conventionele keukens die je voorheen in de sociale en vrije huursector aantrof. De huursector moet in 2030 van overheidswege voor 50 procent circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100 procent. Nu gaat er bijvoorbeeld nog voor 40.000 ton per jaar aan spaanplaat de container in. Dat getal moet dus drastisch omlaag.”

Chainable gaf wat dat betreft een goede aanzet door helemaal vanaf het nulpunt een keuken te ontwerpen. ,,Een keuken dus met een zo lang mogelijke levensduur en waarvan alle onderdelen zo lang mogelijk zijn te hergebruiken. Dat is het unieke van ons product. Normale keukens gaan maximaal 20 jaar mee en die van ons 60 jaar. In die tijd wordt ‘ie wel twee keer ‘ge-refurbished’, maar de hoofdcomponenten blijven bestaan. Tussendoor zorgen we ook voor service en periodiek onderhoud.”

Energiezuinig

Het bedrijf levert niet alleen de keukenombouw maar ook de apparaten die erin horen. Van Osch: ,,Standaard leveren we de keukens met een vaatwasser, oven, koelkast, inductiekookplaat en afzuigkap. Energiezuinig natuurlijk. Want we willen voorkomen dat huurders er dan bijvoorbeeld een oude koelkast van 30 jaar oud inzetten. Dat is qua CO2-belasting natuurlijk niet de bedoeling. Dus ook op dat gebied wordt winst geboekt. Mooi meegenomen!”