Centrumplan Gilze van verrot Talibanplein naar een groene Heerehoeve

De realisatie van een bouwplan is een helse weg, laat staan als dat ook nog in het centrum van een dorp is. Architect Kees van Beijsterveldt was al in 2007 betrokken bij het idee van oud-wethouder Willem Starreveld. ,,Bij het plan voor de verhuizing van de voetbalvelden naar de Ridderstraat zag hij kans om hier een bouwplan te ontwikkelen met behoud van een groene long, de bomen die rondom de velden stonden, en een pleintje met supermarkt aan de voorzijde bij de Nieuwstraat. Op een feestje vroeg hij of ik mee wilde denken.”