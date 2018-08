Centrumplan Gilze kan doorgaan ondanks bezwaren: 'Zeventig procent van mijn tuin raak ik kwijt'

GILZE – De Raad van State heeft alle bezwaren die vijf Gilzenaren hadden tegen het nieuwe centrumdeel van het plan in hun dorp afgewezen. De bewoners vreesden onder meer verlies van privacy, onnodige onteigening van delen van hun tuin en geluidsoverlast.

De bezwaren komen op de vaststelling van het bestemmingsplan voor het gebied in de dorpskern tussen de Nieuwstraat, Heuvelstraat en Lange Wagenstraat dat de gemeenteraad eind 2016 vaststelde. In het plandeel is ruimte voor een supermarkt, overige detailhandel, maatschappelijk voorzieningen en woningen. Het zogeheten parkdeel van het centrumplan werd al eerder vastgesteld.

Heen gewalst

Onderdeel van het plan is een nieuwe oost-westverbinding. Bezwaarmaker Mieke Appels vindt dat de nieuwe weg niet nodig is omdat er alternatieven zijn. ,,Zeventig procent van mijn tuin raak ik kwijt aan die verbindingsweg'', vertelde zij tijdens de zitting. ,,Er wordt gewoon over je heen gewalst.”

Twee bezwaarmakers willen niet dat hun tuin als gevolg van uitvoering van het centrumplan kleiner wordt. De Raad van State vindt de circa 200 vierkante meter die resteert echter acceptabel.

Minder geluid

De vrees dat de bewoners geluidsoverlast gaan ondervinden van de nieuwe bebouwing en de nieuwe oost-westverbinding wuift de Raad van State ook weg. Uit akoestisch onderzoek blijkt immers dat onder andere door het gebruik van dempende materialen in de rijbaan het geluid zelfs een beetje kan afnemen in plaats van toenemen.

Apotheker De Valk, die vindt dat hij te veel privacy en uitzicht moet inleveren, betoogt bovendien dat niet duidelijk is hoeveel geluid eventuele evenementen in het plangebied gaan voortbrengen. De Raad van State ziet in het nieuwe evenementenbeleid echter voldoende mogelijkheid voor de gemeenteraad om eventuele overlast te voorkomen.

Tuin kleiner, zwembad weg

Ook gaat de Raad van State niet mee in het betoog van een van de bewoners die bang is dat hij een stuk tuin moet opofferen. Als er niet maximaal wordt gebouwd maar enkele vrijstaande huizen verrijzen, betekent dat dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. De bezwaarmaker vindt het niet redelijk dat hij een kleinere tuin over zou houden wanneer deze ingreep moet plaatsvinden dan de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen woningen.