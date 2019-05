Centrumbewoners Oosterhout: ‘Wij zitten straks 24 uur per dag tegen auto's aan te kijken‘

video Grasveldje zorgt voor meer licht in Stadstuin De Schelp

19 mei OOSTERHOUT - ,,Laten we even helemaal niets zeggen, maar luistert u eens wat u hoort”, fluistert burgemeester Mark Buijs zachtjes in de microfoon. Slechts het gekwetter van vogels is hoorbaar in hartje Oosterhout. De stadsgeluiden zijn ver weg. Stadstuin De Schelp opende zondag voor het 24e zomerseizoen zijn deuren met een optreden van de band Overzee en de opening van de beeldenexpositie van kunstenaar Nick Vermeulen (59).