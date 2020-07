1 Hoe is ABG ontstaan?

Vanaf 2011 praten overal in het land kleinere gemeenten over een vorm van samenwerking of fusie. Zij zijn te klein om taken die het Rijk steeds meer naar gemeenten overhevelt als Jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning te kunnen bolwerken. Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle en Dongen praten in diverse samenstellingen met elkaar. Uiteindelijk komen de huidige drie ABG-gemeenten er samen uit. Per 1 januari 2016 gaat de ambtelijke fusie in. Huisvesting en organisatie worden later besproken.