Centrale examens komen tot een eind: ‘Ik hoop nog op een buitengala’

Digitale en schrifte­lij­ke examens op Curio in Breda: wat is het verschil?

27 mei BREDA - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: Engels vmbo op Curio prinsentuin van cooth. Basis en kader maken hier digitale examens, vmbo-tl krijgt de examens op papier aangereikt. Welke voor- en nadelen zitten daaraan vast?