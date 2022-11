Cees ontdekt details én bekenden op oude beelden van Geertruidenberg: ‘Ik kon mijn ogen niet geloven’

Rijense handbal­ster blijft actief op het hoogste niveau: ‘Na heerlijk begin even een foto gemaakt van Teletekst­pa­gi­na’

Na drie seizoenen is handbalster Hilke Weijs dit seizoen terug bij PSV. De Rijense kwam over van het uit de eredivisie verdwenen Fortissimo. Omdat de Eindhovense formatie sinds dit seizoen wel uitkomt op het hoogste nationale niveau was het maken van die overstap niet moeilijk voor de cirkelloopster.

10 november