Cees (65) uit Made liep tinnitus op tijdens een oefening: ‘Vanaf mijn 20e heb ik nooit meer een boek kunnen lezen’

Cees Verwater uit Made (65): ,,Ik was van de lichting 1976/2 bij de KMar (Koninklijke Marechaussee), gelegerd in Apeldoorn. Bij een oefening op het Harskamp is het bij het handgranaat gooien goed misgegaan. We waren met twee personen op het parcours en mijn voorgangers presteerden het – waarschijnlijk in de zenuwen – om de handgranaat tegen het muurtje te gooien. Zelf stond ik als volgende klaar met een handgranaat in mijn handen toen ik hoorde ‘Pas op!’.