CDA: 'Zet camera's in Biesbosch om drugsdumpers te spotten'

Politie nog steeds op zoek naar getuigen ernstig zedenmis­drijf Wolfsweide

12:42 RIJEN - In het onderzoek naar het ernstige zedenmisdrijf in park Wolfsweide in Rijen zoekt de politie nog steeds naar een jogger, die mogelijk iets gezien heeft. Op woensdagavond 9 mei werd een vrouw belaagd door een man.