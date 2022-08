CDA-voorzitter in Dongen stapt op, partij spreekt van ‘interne kwestie’

Van den Broek, die sinds januari 2020 voorzitter was van de partij, heeft zijn besluit per brief aan het bestuur meegedeeld. Daarin staan de redenen voor zijn vertrek. Daar wil hij zelf geen mededelingen over doen tot de ledenvergadering op 20 september. Ook fractievoorzitter Stijn Sips wil niets kwijt over de redenen van Van den Broek om zijn ontslag in te dienen. Volgens Sips is het een puur interne kwestie.