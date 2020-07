CDA-fractievoorzitter Jacques Wouters stopt er mee: ‘Laat de fusie van ABG maar snel komen’

Nog eens 73 woningen in Lage Zwaluwe worden ‘groen’, en dat scheelt in de portemon­nee

20:30 LAGE ZWALUWE - Woningbouwcorporatie Woonvizier is een pilot gestart voor het verduurzamen van haar woningen. De eerste 27 woningen in Lage Zwaluwe worden nu geïsoleerd. Daarna wordt gestart met 73 extra huizen in de wijk. ,,We gaan van een E- naar A-label.”