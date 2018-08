Casper van Aggelen uit Oosterhout fotografeerde elk moment van de tocht der zwemtochten

OOSTERHOUT - Drie dagen week hij niet van de zijde van zwemmer Maarten van der Weijden. Als 'on board reporter' legde fotograaf Casper van Aggelen uit Oosterhout dag en nacht de tocht der tochten vast. Van de doorkomst in de steden tot het moment waarop de zwemmer noodgedwongen moest stoppen. 'Ik voel me bevoorrecht'

Zijn stem klinkt schor, de adrenaline giert nog door zijn lichaam. ,,Veel geslapen heb ik vannacht niet. Mijn hoofd liep over", zegt Casper van Aggelen dinsdag vanuit zijn auto, terug naar Oosterhout. Onderweg moet hij regelmatig een pauze inlassen. ,,Tijdens de tocht heb ik zo'n twee uur geslapen. Je wilt niets missen. Voelt je ook bezwaard. Maarten zwemt zich ondertussen helemaal uit de naad.''

Recordpoging

Van der Weijden koos de Oosterhouter als een van zijn vaste fotografen. Van Aggelen legde vanuit de begeleidingsboot de 11stedenzwemtocht van begin tot einde vast. Interviewde tussendoor bekende Nederlanders die een stukje meevoeren. Was zelf te zien in tal van televisieprogramma's. ,,Het is bijzonder dat je een radertje mag zijn in zoiets groots. Ik voel me bevoorrecht.''

Van Aggelen leerde de zwemmer enkele jaren geleden kennen. ,,Ik werd gevraagd om foto's te maken voor zijn theatertour. Dit jaar zag ik hem weer, tijdens zijn recordpoging in Oosterhout. Ik was zó onder de indruk, bood me ter plaatse aan voor zijn foundation.'' Na de monstertocht heeft Van Aggelen alleen maar meer respect gekregen voor de Waspikker: ,,Dat iemand zó extreem lijdt om andere mensen wat minder te laten lijden. Hoe hij heel Nederland heeft geïnspireerd.''

Carte blanche

Van Aggelen kreeg tijdens de tocht 'carte blanche'. Alles mocht op beeld. ,,Ik heb alleen geen foto's gemaakt als hij sliep. Ik gunde Maarten even rust, wilde dat hij zich prettig voelde. Dat was belangrijker dan een foto.'' De mooiste plaat? ,,Toen net duidelijk was dat hij ging stoppen'', zegt de fotograaf zonder nadenken. ,,Een vlot brengt hem naar de kant, de ambulance staat klaar. In zijn gezicht zie je berusting. Daisy houdt hem liefdevol in zijn armen. Een iconisch beeld.''

Volledig scherm Maarten van der Weijden moet op doktersadvies stoppen met zijn 11stedenzwemtocht. Dit 55 uur zwemmen. Zijn vrouw Daisy troost hem als hij net op de brancard gelegd is uit het water met een warmtedeken om hem heen. © Casper van Aggelen/Pix4Profs Het hoogtepunt van de trip is lastiger kiezen: ,,Er waren veel mooi momenten. Bolsward bijvoorbeeld. We hadden een heftige ochtend achter de rug. Maarten had zo'n spierpijn, wilde stoppen. En toen rond het middaguur Bolsward. De mensen stonden zoals in elke stad rijendik. De brug zó vol dat ik me afvroeg of die het wel hield. Toen kwam alles er even uit.''

Stinkende best

Moeilijk vond hij het om Van der Weijden pijn te zien leiden. ,,Die zondagochtend. En net voordat hij moest stoppen. Maarten ging de rand opzoeken. Dat wisten we. Maar als je hem zo ziet, dan schrik je wel.'' Van Aggelen had er meteen vrede mee dat het avontuur na 163 kilometer stopte: ,, ,,We hebben gehuild, natuurlijk. Maar hij was oké. Heeft zijn stinkende best gedaan. Voor mij, voor het hele team, heeft hij het gewoon gehaald.''

Lachend: ,,Ik zie hem er wel voor aan zijn tocht ooit nog eens af te maken.'' En nu, een zwart gat? ,,Ik ga eerst alles laten bezinken. De duizenden foto's uitzoeken, televisie-interviews terugkijken. Maar ook: bijslapen en weer wat normaals eten. Dit vergeet ik nooit meer, ik ben een levenservaring rijker.''