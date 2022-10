Casino in Made voor de tweede keer overvallen

Waarom het symbool van onvrede, onrust en onbegrip ook bij burgers boven de deur hangt

BREDA – Burgermensen die de Nederlandse vlag omgekeerd aan hun gevel hangen. In ieder West-Brabants dorp en in iedere stadswijk zijn die te vinden. Als steun aan de boeren? Jazeker. Maar de onvrede zit veel dieper, blijkt als we aanbellen. ,,Ons land is in nood.”

25 oktober