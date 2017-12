Casade verkoopt verkoopt ruim 100 huizen, ook in Dongen

De woningen die de corporatie in de verkoop zet, zijn vooral grote eensgezinswoningen en duurdere appartementen die volgens Casade niet aansluiten op de toekomstige vraag. ,,Casade bestaat om ervoor te zorgen dat mensen met een smalle beurs betaalbaar kunnen wonen. Onze woningen moeten passen bij onze doelgroep. En we zien de vraag veranderen: het zijn vaak een- of tweepersoons huishoudens en zij willen kleinere, beter betaalbare, gelijkvloerse woningen", legt directeur Roel van Gurp van de corporatie uit.

Nieuwbouw

De corporatie investeert de komende periode fors in nieuwbouw. Casade spendeert 40 miljoen euro per jaar in plaats van de 20 miljoen euro van de afgelopen jaren. Alleen al in de gemeente Waalwijk komen er de komende vijf jaar 280 nieuwe huizen bij. Zo'n 380 woningen krijgen een opknapbeurt.