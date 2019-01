Casade: 1.700 woningen binnen subsidiegrens

Dat zegt directeur Roel van Gurp van Casade in een reactie op de afspraken die afgelopen woensdag zijn gemaakt met het Dongense gemeentebestuur. Casade is op het gebied van sociale woningbouw de belangrijkste speler in de gemeente Dongen. Het nam in Dongen onlangs 138 woningen over van de opgeheven Woningstichting Geertruidenberg (WSG). In totaal heeft Casade in de 2.100 huurwoningen in Dongen en ’s Gravenmoer.

Huursubsidie

Voor de woningen die binnen huursubsidiegrens vallen, rekent Casade maximaal 650 euro huur per maand. Van Gurp: ,,Dat betekent dat huishouden met inkomens van maximaal 29.000 euro per jaar voor deze woningen in aanmerking komen.’’

Volgens Van Gurp voldoet Casade hiermee aan de wettelijke normen en aan de behoefte in de gemeente. ,,Tot en met 2021 bouwen in de gemeente Dongen 137 nieuwe woningen en worden er 92 gesloopt. De woningvoorraad van Casade wordt in Dongen dus met 45 woningen uitgebreid, maar we verkopen wel weer zeventien bestaande woningen.’’

Trappistenstraat

De woningcorporatie gaat in 2020 nieuwbouw plegen aan de Trappistenstraat in Dongen waar dit jaar 45 huurwoningen worden gesloopt. Er komen 72 nieuwe woningen voor in de plaats. Daarnaast worden er in 2020 achttien nieuwe woningen gebouwd aan de Hoge Ham tegenover het gemeentehuis. In 2021 worden er 47 woningen gebouwd aan het Brabantpark, maar daar worden er evenveel gesloopt.

Vooralsnog heeft Casade geen verdere nieuwbouwplannen in de gemeente Dongen. Van Gurp: ,,In de Beljaart (nieuwbouwproject in Dongen, red.) zijn er het afgelopen jaar veel nieuwe woningen opgeleverd. Allemaal energieneutraal, dus zonder energierekening. Ze zijn niet aangesloten op het gas en ook de elektra wordt zelf opgewekt.’’

‘Gezond’

Van Gurp zegt verder dat Casade financieel gezond is. ,,We kunnen meer investeren dan in voorgaande jaren. Dat heeft vooral te maken met de fusie met twee andere corporaties vijf jaar geleden. Daardoor zijn de kosten van de organisatie nu een stuk lager. Bovendien profiteren we van de lage rentestand waardoor leningen bij oversluiten een stuk goedkoper zijn geworden.’’