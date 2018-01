Carnavalsdrukte in de Mienushal in Oosterhout

Opvallend was het grote aantal kinderen dat rondliep, zodat Oosterhout zich over de toekomst van carnaval geen zorgen lijkt te hoeven maken. Afgelopen donderdag en vrijdag waren de basisscholen al uitgenodigd om de Mienushal te bezoeken.

Niemand nog verkleed

Ook stonden er in de hal weer kramen waar mensen carnavalsartikelen konden kopen of ruilen. In die hal konden deelnemers aan de grote optocht zich ook alvast inschrijven. Niemand was nog verkleed, maar er heerste een echt carnavalssfeertje. Er waren diverse kapellen, zoals de Pierewaaiers, er stonden stukken van oude praalwagens en er was een levendige ruilhandel in oude insignes en andere carnavalsmemorabilia.