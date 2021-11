Carnaval op zaterdag de 13e: ‘Alleen de horeca kan roet in het eten gooien’

De Nederland­se koningin van het schaken komt uit Dongen: ‘Dit kwam heel onver­wachts’

Tot haar eigen verbazing kroonde Anne Haast zichzelf tot Nederlands kampioen schaken bij de vrouwen. Niet dat de 28-jarige Dongense nog nooit had geschaakt -ze won het NK al vier keer eerder- maar wel omdat ze geen noemenswaardige voorbereiding had gehad. ,,Ik ga er goed over nadenken of ik het schaken weer wat meer ga oppakken.”

13:49