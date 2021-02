Carnaval 2021: op de bank met de Mayse carnavalsplank

BoerenpraatMADE - Eigenlijk zou ik vandaag versleten zijn. Want de combinatie van carnaval en ons bedrijf is topsport. De topsport was dit jaar vooral sneeuw ruimen en borrelplanken maken.

In de aanloop naar carnaval bleef het lang rustig. Geen extra bedrijvigheid en gezelligheid. Geen schoonmoeder die telkens even binnenwipt om nog een binnenbeen op te meten of wat naaiwerk komt passen. Geen jongelui in de schuur en bouwgaas dat in de weg ligt. Wat zou het lekker zijn geweest als feestmuziek uit de schuur corona en stikstof had overstemd.

Druk carnavalsschema

Normaal ontstaat er een overvol schema van wie op welke dag waar naar toe wil. Halen, brengen, schminken, appen en overleggen. Extra vroeg melken zodat je zelf op tijd de gewenste activiteiten kan bezoeken. Soms extra laat melken, omdat het nog zo gezellig was. Improviseren omdat Thea 159 toch precies gaat bevallen als we net op de fiets willen stappen. Ook de carnavalstaken die ik in alle enthousiasme aanneem, blijken altijd weer te botsen met het werk.

Carnavaleske kaasplank

De winkel is met carnaval meestal wat rustiger. Mensen gaan op vakantie of storten zich in het feestgedruis. Voor de laatste groep ligt de prioriteit meer bij de frietboer dan bij de kaasboer. Maar ook dat was dit jaar anders. We hadden “de Mayse carnavalsplank” bedacht. Een carnavaleske kaasplank voor bij de carnavalsactiviteiten op tv en online. We kregen een overdonderende respons. Dus gingen planken en crêpepapier naar collega-boerin van de zorgboerderij om daar ons nogal tijdrovend verzinsel in elkaar te zetten.

Het was anders dit jaar. Omroep Drimmelen als leidraad van het carnaval. Ik heb er van genoten. Het was ook wel makkelijk. Je ligt immers eerder in de bank voor de tv dan dat je verkleed op de fiets naar het dorp moet. Geen stapels delicaat wasgoed en geen erf vol oud ijzer.

Maar hebben we nu meer voldoening uit het werk gehaald, omdat we meer konden werken? Nee hoor. Nu we carnaval niet hebben kunnen vieren, merk je pas hoe goed het is om ook eens ergens anders mee bezig te zijn.

