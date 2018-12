Careltje versus Bombast: verbazing over gelijkenis mythische figuren in Breda en Oosterhout

BREDA/OOSTERHOUT - Verbazing alom in Oosterhout bij het openslaan van de zaterdagkrant: leeft in Breda nu ook opeens een mythisch figuur onder de grond van de Grote Markt? ,,We hadden hier toch echt een uniek verhaal.”

Het nieuwe winterevenement Betoverend Breda introduceert komende vrijdag het sprookjesfiguur Careltje. Een mannetje dat al jarenlang onder de Grote Markt leeft, de diepste geheimen van de stad kent, en 's nachts als iedereen slaapt pas tevoorschijn komt. Het vormt de rode draad van het event.

Dat verhaal klinkt ze in Oosterhout bekend in de oren. Daar kennen ze sinds vorig jaar Bombast, een oernar die onder de grond van de Markt leeft en opduikt als er iets te vieren valt. Zo vormt hij de rode draad van het Kaaiendonks carnaval.

Lekker origineel

,,We keken altijd al neer op Breda, maar ik wist niet dat ze naar ons opkeken”, lacht Hans van Vugt. De voorzitter van de stichting Bombast Herrijst kan de humor van de gelijkenis wel inzien. Dit weekend werd hij van verschillende kanten aangesproken. Dat die Bredanaars wel lekker origineel bezig zijn. Maar niet heus.

,,Ik werd op social media de laatste tijd opeens gevolgd door veel Bredanaars”, zegt Van Vugt met een knipoog. ,,Verbazing, dat is het vooral. Verder no hard feelings. Meer vereerd. Volgens ons hadden we hier toch echt een uniek verhaal in handen. We zijn er nu vijf jaar mee bezig, hebben het bij mij in de woonkamer bedacht. Tuurlijk, er zal heus wel ergens op de wereld een mythisch figuur bestaan met een zelfde soort verhaal. Maar in zulke vergelijkbare proporties en zo dichtbij... Daar kan ik de humor wel van inzien.”

Hij zegt nooit benaderd te zijn door Citymarketing Breda. ,,Het kan ook altijd toeval zijn natuurlijk. En als ze wel door ons geïnspireerd zijn: ook prima.”

‘Logisch dat-ie daar vertoeft’

Janine Bos, interim-directeur van Citymarketing Breda, zegt oprecht nooit eerder van Bombast te hebben gehoord. ,,Tot vanochtend, toen kreeg ik de verhalen over de vergelijking mee. Ik ben verbaasd door het idee dat wij Careltje daar vandaan hebben, of erdoor geïnspireerd zijn. Dat is niet zo. Op de Grote Markt is de ijsbaan en de grote kerstboom, daar liggen de gewelven onder. Dus is het voor ons logisch dat Careltje daar vertoeft. Leuk dat zij Bombast hebben, wij hebben Careltje.”

Hans van Vugt lacht smakelijk, ziet de humor ervan in: ,,We blazen het hier lekker op, joh. Want opblazen, ook dat betekent bombast.”