Camping met schrik vrij na explosie vuurwerk

OOSTERHOUT - De explosie gisteravond op camping De Eekhoorn in Oosterhout betrof een stuk zwaar vuurwerk dat per ongeluk tot ontploffing kwam.

Dat zegt campingeigenaar Jerry Hermans van De Eekhoorn. Volgens Hermans is er geen grote schade. Het stuk vuurwerk lag in de stacaravan van een vaste gast van De Eekhoorn. ,,We hebben later op de dag een gesprek met hem. Zelf heeft hij al aangegeven dat het om een stommiteit gaat'', zegt Hermans.

De ontploffing van het stuk vuurwerk gebeurde rond 23.30 uur . Het zorgde even voor onrust op de camping, maar de brandweer was snel ter plaatse en hoefde niet in te grijpen.

Hermans: ,,Maar met deze hitte en droogte is het wel goed om alert te zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren of de natuur staat in brand. Zelf zag ik laatst dat jongeren hier verderop op de weide aan het barbecueën waren. Je moet niet denken aan wat er kan gebeuren als dat misgaat. ''

Eind jaren zeventig werd de omgeving al eens getroffen door een grote natuurbrand waarbij veel bomen en ander groen verloren zijn gegaan.