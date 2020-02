Camper en auto botsen op A27 bij Oosterhout

WK veldrijden Supporters­club Kamp viert feest: ‘Onwerke­lijk om Ryan wereldkam­pi­oen te zien worden’

1 februari De supporters van Ryan Kamp zagen zaterdagmiddag in Tapperij Huis ten Bos hun held wereldkampioen veldrijden bij de beloften worden. ,,Het is wel zuur dat ik nu niet daar ben, maar hier”, verzucht bestuurslid Ronald Krijnen als een half uurtje na de finish de ergste emoties een beetje zijn gezakt. ,,Volgend jaar in Oostende gaan we zeker weer met zijn allen.”