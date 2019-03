Camper brandt uit in Molenschot

Video + update Geweldsex­plo­sie FIXtival begon bij VIP-ruim­te, Dongense vrouw (24) gewond ‘door alle chaos’

10 maart EINDHOVEN - Bij het volledig uit de hand gelopen r&b-festival in het Klokgebouw in Eindhoven is in elk geval één bezoeker gewond geraakt. Een 24-jarige vrouw uit Dongen, die niets met de vechtpartij te maken had, moest met een gekneusde pols naar het ziekenhuis. Ze raakte gewond tijdens de ontruiming die volgens haar én andere bezoekers zeer chaotisch verliep. Het Klokgebouw onthoudt zich vooralsnog van commentaar. Organisator Club Fix heeft aangegeven niet te willen reageren op de vechtpartij.