Cameratoezicht in strijd tegen overlastgevende jongeren in Oosterhoutse wijk Oosterheide

Aziatische monster­wesp duikt op in Raamsdonk

11:59 RAAMSDONK - De eerste Aziatische hoornaar van dit jaar is aangetroffen in Raamsdonk. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het veruit de vroegste waarneming van deze schadelijke invasieve exoot in Nederland sinds de eerste vondst in 2017, en de eerste bevestigde waarneming in Noord-Brabant. De provincie nu aan zet om zo snel mogelijk het nest op te sporen en te bestrijden.