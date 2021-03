Cambreur en Dongemond College verwelkomen meer brugklassers in nieuwe schooljaar: ‘Blij en trots’

Moïse (22) schreef een voorlees­boek voor kinderen: ‘Ik ben blij het gedaan te hebben, voorlezen is belangrijk’

17 maart DUSSEN - Molly’s Missies is de titel van een kinderboek, geschreven door Moïse Eijkhout (22) uit Dussen. Sinds kort ligt het in de winkel. En daar is ze best trots op.