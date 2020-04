Café Seven in Oosterhout stopt ermee

De exploitanten van café Seven in Oosterhout hebben op hun Facebookpagina bekend gemaakt dat het café met ingang van 1 mei haar deuren sluit. Het café is uiteraard al gesloten vanwege de lockdown voor de horeca. Uitbater Eddie van der Aa wil geen toelichting geven over de sluiting van het café. Op de vraag of de sluiting een gevolg is van de coronacrisis zegt Van der Aa: ,,We zouden sowieso al stoppen. Meer is het niet.”

Bord

Voor het raam van het café heeft vanaf half maart een bord gestaan dat Seven op 6 april weer open zou gaan. Dat is in lijn met de sluiting van de horeca die in maart door de rijksoverheid werd opgelegd. Seven wekte met het bord de suggestie dat het café na de coronacrisis weer open zou gaan.

Bedankt voor alle steun

Nu staat er op Facebook: ‘Met dit bericht willen we jullie laten weten dat wij helaas per 1 mei zullen stoppen. De Seven zoals jullie die kennen zal dus niet meer open gaan. Het is een lastig en verdrietig besluit geweest, maar gegeven alle omstandigheden uiteindelijk het beste. We willen jullie enorm bedanken voor al jullie steun, aanwezigheid en gezelligheid in de afgelopen jaren. Een spetterend afscheidsfeest zit er in deze periode helaas niet in, maar we hopen jullie allemaal gauw onder betere omstandigheden te weer kunnen ontmoeten! Veel sterkte en succes! Liefs vanuit Seven, Sandra en Eddie.’