Café in Oosterhout weer open: ‘Het is niet De Kloek 2.0, maar 3.0'

Gemeente trek 825.000 euro uit voor herinrich­ting Keienbij­ters in Gilze, werk start na zomervakan­tie

29 juni GILZE - In de wijk Steenakkers in Gilze starten in september werkzaamheden om te komen tot een duurzame, klimaatbestendige, fietsvriendelijke en veilige inrichting van zes straten. Het project heeft als naam ‘herinrichting Keienbijters’ meegekregen. De gemeente Gilze en Rijen trekt er in totaal een bedrag van 825.000 euro voor uit.