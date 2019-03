Café-eigenaren tevreden over proef met buitenbars

Overval­lers juwelier in Breda schoten met losse flodders, duidelijke camerabeel­den van daders

7:00 BREDA - Bij de spectaculaire overval woensdag op juwelier Pertijs in Breda is met losse flodders geschoten. De politie beschikt bovendien over camerabeelden waarop twee van de vier daders met hun gezicht goed te zien zijn.