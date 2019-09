‘Café Dorpzicht in Dorst was ons woonhuis’

In 1958 knoopt Rian Jacobs als negenjarige voor het eerst een hagelwit schort voor en begint ze met het serveren van drankjes in café Dorpzicht. Een glas bier kost in 1958 nog 0,45 cent, omgerekend 0,20 eurocent. Het is altijd druk in het café van haar ouders Harry en Sjaan in de bocht van de Rijksweg. De in 1823 aangelegde ‘Grooten weg der eerste klasse nr. 8', dient als doorgaande weg van Tholen naar Breda en via Dorst naar Tilburg, Den Bosch en Nijmegen. ,,Heel wat mensen die over de Rijksweg reden, streken in Dorst neer voor een kop koffie", zegt Rian. ,,Iedere avond zat het café vol met lokale verenigingen. Ik was pas negen, maar ik was niet te stuiten. Van mijn ouders mocht ik zaterdag en zondag serveren.”