Café Dorpzicht in Dorst sluit voorgoed na 130 jaar

Als Dorpzicht dicht gaat, verdwijnt er ook een herkenningspunt langs de Rijksweg. Bijna iedere automobilist kent de bocht in Dorst waar het café al 130 jaar staat. De eigenaren van het pand, Rian en Jac van Tilburg, zoeken geen opvolger voor de huidige uitbaters. Die stoppen ermee en vertrekken naar Curacao. Rian van Tilburg: ,,Het is heel spijtig, maar we zoeken geen nieuwe huurders. We zijn bezig met een projectontwikkelaar. Waarschijnlijk wordt het pand afgebroken en komen er appartementen. Dat is het plan. Ik had liever gehad dat het een café bleef, het zit al meer dan honderd jaar in de familie, maar wij zijn in de zeventig. We kunnen het zelf niet meer.”