Café de Tijd in Made staat te koop: ‘Je kan niet doorgaan tot je erbij neervalt’

VIDEO Tuinpara­dijs in Oosterhout vol lieveheers­beest­jes

11:00 OOSTERHOUT - Voedselbossen staan de laatste tijd flink in de belangstelling. In de Kloostertuin van de benedictinessen in Oosterhout wordt al acht jaar met een voedselbos gewerkt. Het landgoed, dat zelden toegankelijk is, gaat zondag 19 mei een middag open voor publiek.