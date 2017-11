Café De Stapmolen in Oosterhout al 20 jaar tijdloos

OOSTERHOUT - Café De Stapmolen in de Oosterhoutse Klappeijstraat, viert in december zijn twintigste verjaardag. Zeg je Stapmolen, zeg je Rob Mutsaers, of nog treffender: Rob van de Stapmolen.

Hij toverde twintig jaar geleden restaurant het Vaticaan, aan het einde van de Klappeijstraat, om tot een bruisend bruin café waar de Hollandse muziek de boventoon voert. ,,De naam De Stapmolen is een verwijzing naar de manege waar ik in de kantine, of foyer moet je dan eigenlijk zeggen, kennis heb gemaakt met de horeca", aldus de jubilerend kastelein.

Vechten

Het uitgaanspubliek loopt anno 1998 niet vanaf de eerste dag de deur plat. ,,De eerste driekwart jaar heb ik echt moeten vechten om een plekje te veroveren", herinnert Mutsaers zich. ,,Ik kende dan misschien wel veel mensen, maar het was hard werken om de zaak gevuld te krijgen. Carnaval en andere vaste feesten zoals kerst, oud & nieuw, dat liep wel maar in de gewone weekenden was het wisselend."

Live muziek

Aan opgeven heeft de kastelein nimmer gedacht. ,,Dat nooit", zegt hij stellig. ,,Veel feesten en veel live muziek", zijn volgens Mutsaers het geheim achter het succes van De Stapmolen.

Begrip

Na die lastige opstartfase komt er schwung in de zaak en sindsdien is De Stapmolen een begrip in Oosterhout. ,,Overigens, dat wil ik graag even benadrukken, had ik dit niet gekund zonder de steun van mijn vader die me al 20 jaar helpt met de boekhouding en mijn vriendin Fabiënne, die eveneens veel werk verricht achter de schermen", aldus Mutsaers.

Met veel plezier blikt Mutsaers terug op de mystery-nights die hij jarenlang organiseerde. Avonden waarop de fine-fleur van het Nederlandse lied haar opwachting maakt, zonder dat het publiek op voorhand weet wélke zanger of zangeres ze die avond voorgeschoteld krijgen.

Zanger

Er is een tijd geweest dat Rob, onder de naam Rob van de Stapmolen te boeken was als zanger voor feesten en partijen. Tegenwoordig neemt hij nog maar zeer sporadisch de microfoon zelf ter hand. Tegenwoordig laat hij dit graag over aan een van de vier de huiszangers; Danny Nicolay, Bob van Veen, Jeffrey Tanis en Yoeri Plaizier.

Gasten

Veel klanten van het eerste uur zijn nog steeds vaak geziene gasten in De Stapmolen. Rob wijst op een van de fotocollages aan de muur. ,,Dat was het eerste jaar", zegt hij. ,,Toen stond Gerard Joling hier. De mensen die daar vooraan staan, zie ik nu nog heel geregeld binnenkomen."

Jongere generatie

Tegelijkertijd met zijn vaste klanten, ziet Mutsaers met plezier hoe ook de jongere generatie zijn kroeg weet te vinden. ,,We hebben bezoekers van 18 tot 80 jaar. Ik krijg inmiddels ook de kinderen van de klanten uit die beginperiode over de vloer. Hoe leuk is dat?"

Dezelfde lampen