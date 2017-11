Cadeautje voor alle 'arme' kinderen in Dongen van 150 euro

DONGEN - Kinderen tot en met 17 jaar in de gemeente Dongen, die opgroeien in een gezin met een laag inkomen (tot 120 procent van het sociaal minimum) krijgen binnenkort een Kinder Decemberpakket ter waarde van 150 euro van de gemeente Dongen.

In dit pakket zitten cadeaubonnen waarmee de kinderen bij bepaalde lokale winkeliers kleding, schoenen, boeken, speelgoed en verzorgingsartikelen kunnen aanschaffen. In het pakket zitten tevens vouchers die gebruikt kunnen worden bij zwembad De Vennen en Dongen Ice. Ook Stichting Leergeld krijgt nog dit jaar een bedrag 15.716,25 euro van de gemeente Dongen.

Bestrijding armoede bij kinderen

Het geld hiervoor is afkomstig van de zogenaamde Klijnsma-gelden, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds dit jaar beschikbaar worden gesteld aan gemeenten voor de bestrijding van armoede bij kinderen. Voorlopig ontvangt de gemeente Dongen met ingang van 2017 vier jaar lang een jaarbedrag van 85.000 euro.

Het college van Dongen heeft besloten om deze bijdrage in twee fasen uit te keren: voor 2017 in snel inzetbare maatregelen, zoals stichting Leergeld en het Kinder Decemberpakket, voor 2018 in structurele effectieve maatregelen. Hoe die eruit gaan zien is nog niet duidelijk. Eerder deze maand heeft de gemeente Dongen een armoedeconferentie gehouden. De informatie die dit heeft opgeleverd, wordt gebruikt voor het opstellen van een armoedebeleidsplan voor 2018.

257 kinderen leven in armoede

In Dongen leven zo'n 257 kinderen in armoede. Sommige van deze kinderen zijn in beeld bij de gemeente omdat hun ouders een Participatiewet-uitkering hebben of een traject volgen via de gemeentelijke schulphulpverlening. Ook Stichting Leergeld heeft een aantal kinderen in beeld. Deze kinderen krijgen een schriftelijke uitnodiging om het Kinder Decemberpakket samen met hun ouders af te halen op het gemeentehuis van Dongen.