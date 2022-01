Cadeaubon van 60 euro voor Oosterhoutse huurder: ‘Kleine maatregelen om energie te besparen’

Gewillige knotten, ‘maar elke dag vraag ik me af waar ik aan ben begonnen’

HANK - De IJsbaan in Hank is een fraai stukje nagenoeg ongerept natuurgebied. Nagenoeg, want Piet Prinsen onderhoudt er al zo’n vijftien jaar een perceeltje met twaalf wilgensoorten. ,,Ik ben de wilg enorm gaan waarderen.”

17 januari