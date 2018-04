Buurtpreventieteams in Oosterhout slaan handen ineen

over de tong Elke dag in ontwikke­ling, maar nu al aangename verrassing in Molenschot

11:30 Molenschot is niet de eerste plaats waaraan je denkt als het over culinair genieten gaat. Via een tip komen we toch terecht in het dorp. Bij Herberg De Drie Linden. En wat blijkt: de tipgeefster heeft niets te veel gezegd.