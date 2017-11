Buurtpreventie Natuurkundigenbuurt wil zich niet beperken tot veiligheid alleen

Afgelopen zaterdag werd in het bijzijn van wethouder Marian Witte met een plechtig moment het officiële startsein gegeven voor het buurtpreventieteam. Het buurtteam is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en heeft zichzelf ten doel gesteld om een positieve verandering in de wijk te brengen die verder gaat dan het tegengaan van criminaliteit of overlast.

Leefbaar

,,We streven naar een leefbare buurt en willen ons niet enkel beperken tot het veiligheidsaspect", aldus Bianca Buinsters, een van de initiatiefnemers. ,,We willen een soort dorpsgevoel creëren in de buurt", vult Daniëlle Toebak haar aan. ,,Waarbij mensen elkaar leren kennen, bijvoorbeeld door een buurtbarbecue of andere gezamenlijke avonden."

Wijkagent Aad van Wensen noemt de Natuurkundigenwijk een 'doorsnee wijk'. Al zijn er de afgelopen maanden wel enkele inbraken en pogingen daartoe geweest. ,,Daar bleek een clubje jongens uit de wijk achter te zitten van een jaar of 15 à 17." De jonge delinquenten gingen telkens op dezelfde manier te werk. ,,Ze trapten telkens de voordeuren in", aldus Van Wensen.

Opzetsloten

,,Sommige huizen hier hebben nog ontzettend slechte opzetsloten, van die blokslotjes waarbij met één trap de schroeven loskomen." Enkele weken geleden zijn de jongens in de kraag gevat. Daarnaast heeft de politie middels een flyeractie bewoners attent gemaakt op het belang van goed hang- en sluitwerk. De wijkagent juicht de komst van het buurtpreventieteam toe. ,,Voor mij zijn het een hoop extra ogen en oren in de wijk.

Buurtbewoner Patrick Hoeven kijkt vanuit op het hangveldje. ,,Als ik kan helpen, dan help ik graag", laat hij weten. Hoeven heeft zich naar aanleiding van een flyer aangemeld bij de groepsapp van het preventieteam. Sinds 2,5 jaar woont hij in de natuurkundigenwijk. ,,Het is mooie wijk waar het hier fijn wonen is", vindt hij. Tegelijkertijd denkt hij dat de buurt gebaat is bij het preventieteam. ,,Ik heb al twee keer gezien dat een groepje opgeschoten jongeren hier een van de coniferen in brand stak. Het helpt als zoveel mogelijk mensen meehelpen een oogje in het zeil te houden."

Veilig

Manda Dermois woont al 24 jaar in de buurt. Hoewel ze aangeeft dat ze zich veilig voelt in de wijk, is dat gevoel in de loop der jaren wel ietsjes minder geworden. ,,Maar toen we hier pas kwamen, woonden er vijf agenten in onze straat." Dermois persoonlijke ergernis nummer één is het vele zwerfaval. Om dit tegen te gaan heeft ze al op eigen gelegenheid een grijper aan te schaffen. ,,Mijn man en ik maken twee keer per dag een wandelingetje. Vaak gaat de grijper dan mee en wat we dan tegenkomen aan rommel stoppen we in een vuilniszak."