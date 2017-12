Buurtbus Prinsenpolder krijgt jaar respijt

MADE/OOSTERHOUT/TERHEIJDEN - De lobby om de buurtbus 222 in leven te houden, heeft geholpen. Arriva heeft de proef met de bus tussen Terheijden, Wagenberg, Made en bedrijventerrein Weststad in Oosterhout met een jaar verlengd. En dat niet alleen: er komen na 11 december extra stopplaatsen bij. De hoofdprijs gaat naar Made waar in en aan de rand van nieuwbouwwijk Prinsenpolder vier haltes komen.

In Terheijden rijdt de buurtbus een nieuwe route over de Polderstraat en doet ook de haven (fietspontje) aan. In Made komen er vier nieuwe haltes bij,nabij verzorgingshuis de Wijngaerd en de achterliggende wijk Prinsenpolder. De haltes komen in de Cyclaamstraat (nabij Den Deel), Geraniumstraat, Haagstraat en de Prinsenpolderstraat .

Tussen Made en bedrijventerrein Weststad wordt via een nieuwe halte ook op bedrijventerrein Brieltjenspolder gereden. Op verzoek van werknemers van Brieltjenspolder en Weststad arriveert de eerste rit rond 07.00 uur op beide bedrijventerreinen.In Wagenberg wijzigt de route niet.

Vervanging

Buurtbus 222 vervangt sinds december 2015 de grote bus, die in Terheijden een andere route is gaan rijden. In Wagenberg stopt hij hij elk uur bij vier haltes, waaronder bij de rotonde op de provinciale weg. In september 2016 is de route nog uitgebreid met bedrijventerrein Weststad 3.

In de zomer maakte Arriva bekend te willen stoppen met de lijn. Er zouden niet genoeg klanten zijn. Dit besluit was tegen het zere baan van Drimmelen en buurtbusvereniging TWM 222, die voor exploitant Arriva de bus bestiert. de mededeling van Arriva kwam op de dag dat de buurtbusvereniging net haar 10.000e klant verwelkomde.

Klanten

Wethouder Jan- Willem Stoop: ,,Tegenover Arriva legde de buurtbusvereniging haar eigen cijfers. De cijfers van Arriva waren vertekend omdat de buurtbus vlak achter de grote bus reed, waardoor er klanten werden gemist. Ook vonden wij de route niet efficiënt omdat in delen van Made en Terheijden geen openbaar vervoer was."

Stoop is blij, zegt hij 'dat Arriva naar de klant heeft geluisterd'. ,,We kunnen nu weer een jaar vooruit op een route die veel meer toevoegt. Het is een zwaar gevecht geweest."

Kees Franken, secretaris van de buurtbusvereniging is vooral blij dat nieuwbouwwijk Prinsenpolder openbaar vervoer krijgt. ,,We hebben hard gelobbyed. Het mooie is ook dat wij bij het gemeentehuis in Made aansluiten op buurtbus 224 die over Den Hout naar Oosterhout rijdt. Die aansluiting hoeft niemand te missen. "