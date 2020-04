Buurt verzet zich tegen windmolens in Oranjepolder

OOSTERHOUT - Bewoners van de Dammenbuurt in Oosterhout komen in verzet tegen het plan Energiepark A59 waar drie hoge windturbines gepland staan.

,,Een van de 3 windturbines staat gepland op slechts 880 meter van de Dammenbuurt, aan de Domeinweg, nabij de kruising met de Vissersweg. Dit is vanuit de wijk gezien nog voor het bruggetje en voor het Kromgat.” En dat is te dichtbij zo vinden de bewoners.

Oproep om bezwaar te maken

De bewoners die dichtbij de Oranjepolder wonen, doen op Facebook en via posters een oproep om bezwaar te maken bij de gemeente. Dat kan nog tot en met 22 april. Na aandringen van de bewoners en een brief aan het college van B en W is de inspraakprocedure verlengd.

Inspraakperiode

Wethouder Marcel Willemsen nodigt iedereen uit om zijn mening te geven. ,,We zitten nog in de inspraakprocedure die met 2 weken is verlengd tot 22 april. Iedereen krijgt nog antwoord op hun bijdrage en ik wil - zoals gebruikelijk - hierop niet vooruit lopen. Ik nodig iedereen uit om de verlengde termijn te gebruiken om zijn of haar mening te geven.”

Richtlijn

De bewoners maken zich zorgen. In de oproep schrijven ze: ,,Landelijk geldt een richtijn om dergelijk grote monsters op minimaal 1500 meter en bij voorkeur 2500 meter van de bebouwing te plaatsen. Om even een beeld te schetsen; 1500 meter is de Oostpolderweg en 2500 meter is de Bovensteweg, nabij de Slotbossentoren. Waarom slaat de gemeente Oosterhout deze landelijke adviezen in de wind?”

Gezondheidsklachten

Die richtlijn is er onder meer om de overlast voor omwonenden te beperken. ,,Deens onderzoek wijst uit dat de klachten die windturbines opleveren veel verder gaan dan geluidsoverlast maar dat het gaat om serieuze gezondheidsklachten. Denemarken is altijd voorloper geweest in de aanleg van windenergie. De resultaten van dit onderzoek hebben er toe geleid dat nagenoeg alle Deense gemeenten de plannen voor windenergie in de koelkast hebben gezet", zo staat in de oproep.

Contact

Wie contact op wil nemen met de actiegroep kan een mailtje sturen naar: actie.oosterhout@gmail.com.

Energiepark A59

Het plan is dat het Energiepark A59 in de noordelijke hoek van de Oranjepolder tussen de Statendamweg en de snelweg A59 in komt te liggen. Aan de oostkant wordt het gebied begrensd door waterloop het Kromgat. Aan de zuidkant ligt rioolwaterzuiveringsinstallatie Dongemond. Energieonderneming Eneco gaat bekijken of het mogelijk is om er drie windmolens te plaatsen.

Windturbines