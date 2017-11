Buurt reageert nuchter op brand auto's in Dongen

DONGEN - Aan de Glorieux in de Dongense wijk West I zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee auto's uitgebrand. De brandweer werd rond 3.15 uur opgeroepen. Twee andere wagens konden net op tijd weggezet worden. De brandweer heeft de twee voertuigen geblust.

Politieagenten hebben tijdens de bluswerkzaamheden in de omliggende straten gesurveilleerd. ,,Voor het geval het om brandstichting gaat, doen we meestal gelijk een onderzoek in de omgeving naar eventuele sporen. Normaal gesproken doen we ook direct een buurtonderzoek, maar we gaan mensen niet midden in de nacht uit hun bed bellen", laat een woordvoerder van de politie weten.

Afkoelen

Veel kan de woordvoerder nog niet vertellen ,,Het onderzoek moet nog opgestart worden. We moeten eerst het technisch onderzoek afwachten. De brand is vannacht pas geweest en de auto's zijn nu nog te heet om aan te pakken. Die moeten eerst afkoelen." Het eerste onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat het waarschijnlijk niet om brandstichting gaat.

De auto's staan de ochtend na de brand nog op de parkeerstrook langs de Glorieux aan de overkant van de huizen. Een zwarte stationwagen en ervoor een kleine blauwe auto, type rugzak. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd, de banden zijn gesmolten, de velgen rusten direct op de grond. Je hoeft geen kenner te zijn om te zien dat beide auto's total loss zijn.

Benzinetank

De eigenaresse van de blauwe auto heeft de brand 's nachts zien gebeuren. ,,We werden wakker van een claxon, dus gingen we kijken; er zijn veel inbraken in de buurt", vertelt ze. ,,Mijn man zag een oranje gloed achter de heg en toen pas zag hij dat die auto in de fik stond. Onze auto nog niet, dus hij pakte de sleutels om hem weg te zetten. Ik waarschuw hem nog: 'pas op, straks ontploft ie' en inderdaad, twee seconden later ontplofte de bezinetank."

De brand is bij de zwarte auto begonnen en overgeslagen naar haar auto, weet de vrouw. ,,Ach, het is maar een auto", zegt zij nuchter. ,,Ik ben al blij dat ie aan de overkant van de straat stond, en niet onder de carport."

Hond

Wim van Dongen en zijn vrouw wonen een paar huizen verderop. Zij werden wakker van de sirenes van de brandweerwagen. ,,We slapen aan de achterkant van het huis en we dachten eerst dat het hier in de zijstraat was. Er stonden allemaal buren op straat, in hun pyjama. Er liepen ook mensen die aangekleed en wel hun hond uitlieten, midden in de nacht! Rare tijd toch?", zegt hij verbaasd. Gelukkig stond hun auto in de garage. ,,Daar staat ie eigenlijk altijd."

Geschrokken

Zeynep Bogutekin staat in de deuropening als haar dochters Emira (8) en Ikra (12) thuiskomen uit school. Het gezin woont aan de andere kant van de Glorieux, naast de mensen die in januari van vorig jaar hun auto in vlammen zagen opgaan. ,,We hebben er niets van gemerkt. Toen we wakker werden, was het al gebeurd", vertelt Ikra. ,,We zijn niet bang, maar wel erg geschrokken", zegt haar moeder. ,,Wij hebben hier twee auto's staan, van mijn man en van mij. Die staan hier ook gewoon op straat."

Het is ruim een jaar rustig geweest in Dongen. In 2015 en 2016 was het dorp in de ban van een serie autobranden. De laatste was op 29 september 2016, toen een auto aan de Jan de Rooijstraat in de wijk Hoge Akker in Dongen compleet uitbrandde. Een dader werd nooit gepakt.

Volledig scherm Beide auto's raakten zwaar beschadigd bij de brand. © Paula Pols