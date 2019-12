Buurt laat infoavond Glorieux links liggen

DONGEN - Omwonenden van het voormalige broederhuis Glorieux in Dongen hebben een informatiebijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten gisteravond links laten liggen.

Dat zegt Germaine Portier namens de buurtbewoners voor zover deze zich georganiseerd hebben. De informatieavond was een initiatief van de Rijense woningcorporatie Leystromen die eigenaar is van Glorieux. Waarnemend wethouder Maarten Pieters van de gemeente Dongen was wel van de partij.

Structurele oplossing

Volgens Portier was de informatiebijeenkomst ‘een herhaling van zetten’. ,,Wij zitten niet te wachten op weer een bijeenkomst over de tijdelijke invulling van Glorieux. Zoals bekend willen wij dat gewoon niet. Wij willen praten over een structurele oplossing. Door Pieters is toegezegd dat er begin volgend jaar een gesprek hierover volgt waarbij ook Leystromen aanwezig is. Wij wachten nu op de uitnodiging’’, zegt Portier.

Enkele weken geleden was er al een bijeenkomst over Glorieux waarbij zo’n zestig buurtbewoners aanwezig waren. Zij lieten duidelijk blijken niet blij te zijn met de tijdelijke invulling van Glorieux door zeker honderd voornamelijk Poolse arbeidsmigranten. Portier: ,,De tien Polen die al in Glorieux zitten, voelen zich daar ongemakkelijk bij. Daarom willen wij dat de volgende gesprekken plaatsvinden op het gemeentehuis.’’

Ouderen