Buurt Dongen naar rechter om komst migranten tegen te gaan

Zij hebben een kort geding aangespannen tegen de gemeente Dongen. De omwonenden zijn tegen een ‘tijdelijke’ invulling van het al jaren leegstaande complex aan de Triangellaan. Al jaren pleit de buurt voor een structurele oplossing voor de leegstand. Zo hebben zij zelf voorgesteld om er ouderenwoningen in te realiseren. Daar is volgens hen in Dongen grote behoefte aan.

De gemeente Dongen is akkoord gegaan met dat plan, omdat er een verplichting is om aan regionale opgave te voldoen. In de regio Hart van Brabant is de vraag naar arbeidsmigranten groot. De omwonenden vinden dat geen goed argument. Het complex leent zich niet voor de huisvesting, omdat het in het dicht bewoonde buurt staat. De vrees dat er overlast ontstaat als er opeens honderd tijdelijke bewoners bijkomen.