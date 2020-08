Buurman koopt Café het Vermaak in Raamsdonk

Goede toeristi­sche zomer na zeer slecht voorjaar: ‘We verkochten gigantisch meer fietskaar­ten’

24 augustus Een goede zomer na een bar slecht voorjaar. Dat is de conclusie van de toeristische sector in de regio Oosterhout. Het voorjaar werd getekend door annuleringen en onzekerheid, maar toen het weer kon haalden de vakantiegangers de schade in. Vooral in eigen land. ,,We verkochten gigantisch meer fietskaarten.‘’