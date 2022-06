Busje vliegt in brand op A58 bij Gilze

Wapenge­klet­ter in de Oosterhout­se kunstspeel­tuin MOYA

Een kunstgalerie maar dan extra large. Bij Museum of Young Art (MOYA) in Oosterhout krijgen kunstenaars alle speelruimte voor hun creaties. Afgelopen weekend opende de expositie ‘Artwars’ in de ruime, museale galerie aan het Wilhelminakanaal.

23 juni