Busje uit de bocht bij Werkendam

Besluit over N629 wordt over vakantie heen getild

16:43 DEN BOSCH / DONGEN - Een besluit over de aanleg van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen is uitgesteld. De hele discussie over de N629 wordt over de zomervakantie getild. Oorzaak: de commissie die de milieueffecten op een rijtje zet heeft meer tijd nodig.