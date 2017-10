Busje brandt helemaal uit op rotonde in Made

Biënnale Oosterhout: al ruim 7.500 bezoekers

7:00 OOSTERHOUT - De eerste Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout lijkt op een succes af te stevenen. Met nog één week te gaan, staat de teller op ruim 7.500 bezoekers, plus nog eens 2.200 Oosterhoutse scholieren in het kader van een project.