Buschauffeuse mishandeld in Dongen: ‘Verschillende keren in gezicht geslagen’

Dat melden verschillende bronnen. De politie Zeeland-West-Brabant bevestigt het bericht. ,,De vrouw is verschillende keren in het gezicht geslagen’’, aldus een woordvoerster van de politie.

Sinds de corona-uitbraak begin dit jaar komt het vaker dan normaal voor dat personeel in het openbaar vervoer beledigd, bedreigd of zelfs mishandeld wordt. Ook handhavers ondervinden dit. Of er in dit geval ook sprake is van mondkapjesagressie is onduidelijk.